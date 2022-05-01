Avrupa Judo Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Judo Şampiyonası

01.05.2022 19:26
Avrupa Judo Şampiyonası

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda yarışan milli sporcu Sebile Akbulut, bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda yarışan milli sporcu Sebile Akbulut, bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde 5 milli sporcu mücadele etti.

Milli sporcu Sebile Akbulut çeyrek finalde Sloven Urska Torkar'ı yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Fransız Romane Dicko'ya mağlup olan milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında ise Hollandalı Marit Kamps'ı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Diğer karşılaşmalarda kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk yarışları yedinci sırada tamamlarken, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın üçüncü turda, +100 kiloda mücadele eden Münir Ertuğ ise ikinci tur karşılaşmasında rakiplerine yenildi.

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Bronz Madalya, Milli Sporcu, Bulgaristan, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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