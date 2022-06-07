Songül ikinci turda Hollandalı Jody Beckers ile karşılaşacak, Yeşim ve Ayşe Bera'nın rakipleri daha sonra belli olacak.

Klasik yay kadınlarda Ezgi Başaran ile Gülnaz Coşkun ilk 2 turu bay geçti. Ezgi ve Gülnaz'ın rakipleri daha sonra belirlenecek.

Kaynak: AA

Ezgi Başaran, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Okçuluk Şampiyonası başladı - Son Dakika

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