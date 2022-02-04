Üye Girişi
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası 3 yıllık aradan sonra Portekiz'de yapılacak - Son Dakika

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası 3 yıllık aradan sonra Portekiz'de yapılacak

04.02.2022 09:54
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası 3 yıllık aradan sonra Portekiz'de yapılacak

Atletizmde, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası, 3 yıllık aradan sonra Portekiz'in Oeiras kentinde düzenlenecek.

Atletizmde, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası, 3 yıllık aradan sonra Portekiz'in Oeiras kentinde düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 6 Şubat Pazar günü başkent Lizbon yakınlarındaki Oeiras'te gerçekleştirilecek.

Yarışmalarda karışık takım, büyükler ve 20 yaş altında beş ayrı kategoride 102 takım mücadele verecek.

Müsabakalarda Türkiye'yi büyük erkeklerde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor, büyük kadınlar ve 20 yaş altı müsabakalarında ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor temsil edecek.

Türk takımlarının Oeiras'ta yarışacak kadroları şöyle:

Büyük Erkekler:

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor: Polat Kemboi Arıkan, Yemane Haileselassie, Devrim Kazan, İlham Tanui Özbilen, Kaan Kigen Özbilen, Üzeyir Söylemez

Büyük Kadınlar:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bahar Atalay, Fatma Karasu, Nuran Satılmış, Yayla Günen

20 Yaş Altı Erkekler:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Ayetullah Baz, Burak Ağca, Enbiya Yazıcı, Halil Sade

20 Yaş Altı Kadınlar:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Elanur Çoban, Fatmanur Turan, Merve Bingöl

YORUMLAR
500

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Şampiyon, Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası 3 yıllık aradan sonra Portekiz'de yapılacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
09:28 Pentagon'dan Rusya iddiası: Ukrayna'yı işgal için TB-2'lerin kullanıldığı sahte bir saldırı videosu hazırlandı
09:25 Elazığ'da görünmez kaza: Yürüdüğü kaldırım çöktü, kendini çukurda buldu
09:03 Survivor'da gerilim artıyor! Çılgına dönen Nagihan: Seni yolarım
09:02 Tacizcisi onunla olmak için cinsiyet bile değiştirdi! Ceylan Ertem'den yeni duyuru: Söz verdi, bir daha yaklaşmayacak!
09:02 Mahkum dizisinde Kadir Şeker detayı: Adalet mi bu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:02:06. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası 3 yıllık aradan sonra Portekiz'de yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement