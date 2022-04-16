Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ın gözü dünya şampiyonluğunda - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ın gözü dünya şampiyonluğunda

16.04.2022 12:00

- Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ın gözü dünya şampiyonluğunda Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, daha önce gençler kategorisinde 3 kez elde ettiği dünya şampiyonluğunu bu sefer büyükler kategorisinde de alabilmek için elinden gelen her şeyi...

- Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ın gözü dünya şampiyonluğunda

MANİSA - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, daha önce gençler kategorisinde 3 kez elde ettiği dünya şampiyonluğunu bu sefer büyükler kategorisinde de alabilmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele ederek altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Ziyarette şampiyon güreşçiye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Antrenör Süleyman Güngör ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Buldu eşlik etti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Öztürk, Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Bulgar rakibini 5-0 mağlup eden milli güreşçi Kerem Kamal'ın altın madalya elde ederek büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu olduğu bilgisini vererek, "Güreş Eğitim Merkezi'nde Kerem Kamal gibi olimpiyatları hedefleyen şu an 30 tane sporcumuz var. Bunların yaklaşık 15 tanesi milli sporcumuz. En son yapılan Türkiye şampiyonasında takım olarak Türkiye ikincisi olduk. Birinciliği kıl payı kaçırdık. Çocuklarımız inşallah gümbür gümbür geliyor" dedi.

"Örnek bir sporcu olmak istiyorum"

2022 Dünya Güreş Şampiyonası için çalışmalarına şimdiden başladığını ifade eden milli güreşçi Kerem Kamal, "Büyüklerde ilk altın madalyam. Umarım bu başlangıç olur. Örnek bir sporcu olmak istiyorum. Sırada dünya şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları var. Dünya şampiyonu olabilmek için elimden geleni yapacağım ve madalyayı ülkeme kazandıracağım" diye konuştu.

Vali Yaşar Karadeniz de Manisa'ya spor alanında büyük ve güzel yatırımlar yapıldığını, buralarda yetenekli sporcular yetiştiğini belirterek, "Hedefimiz Kerem Kamal gibi başarılı sporcularımızın artması. Bu amaç doğrultusunda çocuklarımıza ilimizde birçok branşta kurslar verilerek çocuklarımızın yetenekleri ortaya çıkarılmakta. Gençlerde 3 kez dünya şampiyonu olan ve bu yıl da büyüklerde Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kerem Kamal'ı tebrik ediyor; bu başarılarına yenilerinin de ekleneceğine inanıyorum. Eminim büyükler dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edecektir" cümlelerine yer verdi.

Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ın gözü dünya şampiyonluğunda
Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ın gözü dünya şampiyonluğunda
Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ın gözü dünya şampiyonluğunda

YORUMLAR
500
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ın gözü dünya şampiyonluğunda - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Önce boşandığı karısının aracına çarptı, sonra yakalayıp bıçakladı, en son kanlı halde sokakta sürükledi
12:24 Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücü, 5 yıl hapisle tahliye edildi! Acılı anne: Evladımın bedeli sadece 6 ay hapis mi?
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
12:10 Eşini 34 kez bıçaklayarak öldürdü, cinayeti işlediği evi yaktı: Mahkemede "birbirimizi seviyorduk" dedi
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:36:24. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ın gözü dünya şampiyonluğunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement