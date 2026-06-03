A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.
Salon: Arena Nilson Nelson
Hakemler: Nathan Mahaven (ABD), Borroto Iglesias Ricardo (KÜBA)
Türkiye: Dilay, Yaprak, Berka, Defne, İlkin, Deniz, Eylül (L) (Buse, Beren, Saliha, Karmen, Ezel, Melis (L), Aylin)
Dominik Cumhuriyeti: Pena, Gonzalez, Tapia, Heredia, J. Martinez, Marte, Castillo (L) (Rodrigez, de la Rosa, L. Martinez (L), Alonzo, Matos)
Setler: 25-17, 20-25, 16-25, 25-23, 11-15
Süre: 118 dakika - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ay-yıldızlılar'ın Zaferi - Son Dakika
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