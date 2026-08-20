Aydınlı Genç Boksörlerden Büyük Başarı - Son Dakika
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Aydınlı Genç Boksörlerden Büyük Başarı

Aydınlı Genç Boksörlerden Büyük Başarı
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Aydınlı boksörler, Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak gurur yaşattı.

Aydınlı genç boksörler, 7-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen U13 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden sporcular 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak kente gurur yaşattı.

Türkiye'nin farklı illerinden genç sporcuların katıldığı şampiyonada Aydın adına ringe çıkan Kemal Efecan Türkmen ve Ela Arkadaş, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Hiranur Uysal ise şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Şampiyonada elde edilen derecelerle Aydın'ın genç sporcuları toplamda 2 birincilik ve 1 üçüncülük kazanırken, sporcuların başarısı kentte takdir topladı.

Başarılı sporcular il müdürünü ziyaret etti

Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Kemal Efecan Türkmen, Ela Arkadaş ve Hiranur Uysal, antrenörleriyle birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette genç sporcularla bir araya gelen İl Müdürü Serhat Yığmatepe, elde ettikleri derecelerden dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Yığmatepe, genç boksörlere başarılarının devamını diledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç sporcuların elde ettiği başarıların kentte sporun gelişimine katkı sunduğunu belirterek, başarılı sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı Genç Boksörlerden Büyük Başarı - Son Dakika

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