Aydoğanspor için Destek Gecesi Düzenlendi

Spor

Çanakkale'de, Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Aydoğan spor için destek gecesi düzenlendi.

Fener Gazinosu'ndaki geceye katılan Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı konuşmada, yeni dönemin spor adına heyecanlı geçmesini ve başarılara vesile olmasını diledi.

Aydoğanspor'un bir üst lige yükselmesini temenni eden Soyuak, kulübe destek amacıyla 50 bin lira bağış yaptığını söyledi.

Kulübün yeni başkanı Hayri Şahin de hedeflerinin, Gelibolu'da gençlere sporu daha fazla sevdirmek olduğunu dile getirdi.

Kulübün Başkan Vekili Engin Kalkşa ise Çanakkale Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek Aydoğanspor'a destek gecesine katılanlara teşekkür ederek, "Spor adına yaşanan bu güzellik için üyelerimize, esnafımıza ve gecemize katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu sezon iyi transferler yaptık ve güçlü bir kadro kurduk. Taraftarlarımız şenliğe hazır olsun." dedi.

Konuşmaların ardından geceye katılanlar da kulübe destek için bağışta bulundu.