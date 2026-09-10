Ayhancan Güven, Suzuka 1000\'de 7 Numaralı Porsche ile yarışacak

Milli sporcu Ayhancan Güven, Intercontinental GT Challenge'ın (IGTC) Suzuka 1000 ayağında mücadele edecek.

Red Bull sporcusu Ayhancan, Japonya'da gerçekleştirilecek organizasyonda Fransız pilotlar Dorian Boccolacci ve Alessandro Ghiretti ile 7 Numaralı Porsche 911 GT3 R ile yarışacak.

Suzuka 1000 yarış haftası, yarın TSİ 03.10, 06.10 ve 11.50'de gerçekleştirilecek antrenman turlarıyla başlayacak. 12 Eylül Cumartesi günü TSİ 11.40'ta yapılacak sıralama turlarının ardından Ayhancan, 13 Eylül Pazar günü TSİ 06.50'de ana yarışta birincilik için piste çıkacak.