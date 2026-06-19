Ayla Aksu Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Ayla Aksu Yarı Finale Yükseldi

19.06.2026 22:04
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Ayla Aksu, Portekiz'deki WTA 125 Turnuvası'nda çeyrek finalde kazanarak yarı finale çıktı.

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Ladies Turnuvası'nda yarı finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, Figueira da Foz kentindeki organizasyonda çeyrek finalde 8 numaralı seri başı Belçikalı Jeline Vandromme'yi 7-5, 1-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli tenisçi Ayla Aksu, kariyerinde ilk kez çıktığı bu seviyedeki çeyrek final mücadelesini kazanarak büyük başarıya imza attı.

Ayla Aksu'nun yarı finaldeki rakibi, turnuvanın 4 numaralı seri başı Rus tenisçi Alina Charaeva oldu.

Kaynak: AA

Portekiz, Yaşam, Spor, Wta, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayla Aksu Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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