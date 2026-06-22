Azerbaycanlı Jafarov, TGF Dış İlişkiler Direktörü Oldu

Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) uluslararası alandaki temsil faaliyetlerini yürütmek ve dış ilişkilerini geliştirmek üzere Azerbaycanlı Azhdar Jafarov, Uluslararası Temsil ve Dış İlişkiler Direktörü olarak görevlendirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Uluslararası spor yönetimi, federasyonlar arası iş birlikleri ve organizasyon süreçlerindeki tecrübesiyle tanınan Jafarov'un, Türk güreşinin uluslararası ilişkiler ağının güçlendirilmesi, stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi ve uluslararası organizasyonların ülkemize kazandırılması çalışmalarına önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, Türk güreşine sağlayacağı katkıların hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.