Babadağ'da Yamaç Paraşütü Heyecanı - Son Dakika
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Babadağ'da Yamaç Paraşütü Heyecanı

Babadağ\'da Yamaç Paraşütü Heyecanı

Muğla'nın Babadağ'ı, yamaç paraşütü ile adrenalin arayan turistlerin gözde merkezi olmaya devam ediyor.

04.05.2025 12:12
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Dünyanın önde gelen yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, yerli ve yabancı turistlere eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.

Macera tutkunu yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği, 1965 rakımlı Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasıyla uçuş keyfi yaşıyor.

Adrenalin tutkunları, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Babadağ, her yıl uçuş rakamlarını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Uçuşların genelde haziran-eylül döneminde yoğunlaştığı Babadağ, bu yıl sezon başı olmasına rağmen yüksek talep görüyor.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, AA muhabirine, Babadağ'ın dünyanın en güzel yamaç paraşütü merkezlerinden olduğunu söyledi.

Yamaç paraşütü için yerli ve yabancı misafirler ile single (tekli) uçan pilotların tercih ettiği noktanın Babadağ olduğunu vurgulayan Şekerci, "Burada 463 tandem (ikili) lisansına sahip pilotumuz var ve hepsi profesyonel. Babadağ, yaz döneminde olduğu kadar kış döneminde de ön plana çıkıyor. Burada yılın 12 ayı yamaç paraşütü yapılabiliyor." dedi.

Şekerci, mayıs ayında bile yoğunluk yaşandığını, uçuş sayılarının her geçen gün arttığını dile getirdi.

"Yamaç paraşütüne talep her yıl var"

Geçen sene 189 bin kişinin Babadağ'da yamaç paraşütü yaptığını ve tatillerine bir anı olarak bu aktiviteyi eklediğini hatırlatan Şekerci, "Bu seneki tüm hazırlıklar bitti. Bundan sonrası artık daha çok misafiri gökyüzünde ağırlamak ve insanlara buranın güzelliği, doğası, manzarasını gökyüzünden izletme hedefindeyiz." dedi.

Yamaç paraşütüne her yıl talep olduğunu vurgulayan Şekerci, her geçen gün talebin artarak devam ettiğini kaydetti.

Bu yıl da tüm hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Şekerci, "Halihazırda zaten uçuşlarımız devem ediyor. Birçok misafir de rezervasyon yaptırdı ve genelde tatilde geldikten sonra karar veren çok misafirimiz oluyor." diye konuştu.

Şekerci, yamaç paraşütünün hava şartlarına uyulduğu sürece güvenli bir spor olduğunu ifade etti.

Yamaç paraşütü pilotu Tuna Eşol ise daha önce birçok noktada uçuş yaptığını, Babadağ'ın havasının diğer noktalara göre çok daha iyi olduğunu söyledi.

Yamaç paraşütünün tüm önlemlerin alındığı güvenli bir spor olduğunu belirten Eşol, gökyüzünde dünyanın birçok ülkesinden misafir ağırladıklarını kaydetti.

Rusya'dan tatile gelen ve ilk kez yamaç paraşütü yapan Anna Terechshenko (41), "Organizasyon ve manzara çok güzeldi. Çok eğlendim, süperdi." ifadesini kullandı.

Çinli Lıwen Zhang (45) de ilk kez yamaç paraşütü yaptığını ve çok beğendiğini ifade etti.

Ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Babadağ'ı tavsiye edeceğini belirten Lıwen Zhang, "Yukarı çıkarken korktum ama uçmaya başlayınca her şey değişti. Gerçekten güzeldi." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Fethiye, Turizm, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Babadağ'da Yamaç Paraşütü Heyecanı - Son Dakika

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