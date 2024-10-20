Babadağ Ultra Maratonu Fethiye'de Şampiyonları Belirledi - Son Dakika
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Babadağ Ultra Maratonu Fethiye'de Şampiyonları Belirledi

Babadağ Ultra Maratonu Fethiye\'de Şampiyonları Belirledi

Fethiye'de düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu’na 15 ülkeden 300 sporcu katıldı, dereceye girenler ödüllendirildi.

20.10.2024 18:40
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu'nda sporcular, patika yollarda mücadele ederek, kıyasıya yarıştı. Derece girenler ise ödüllendirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu işbirliğinde ikincisi düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu'na 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katıldı. 5 etaptan oluşan parkurlarda patika yollarda mücadele eden sporcular 60 kilometre, 15 kilometre ve 14 kilometre etaplarında kıyasıya yarıştı. Ayrıca 16 yaş altı sporcular, 1500 metrelik parkurda mücadele etti. Yarışa katılan tüm çocuklara madalyaları verildi.

Jandarma Gücü Spor Kulübü adına müsabakaya katılan jandarma Erkan Çiftçi, 5 kilometre erkeklerde birinci oldu. Çiftçi yaptığı açıklamada, "Geçen senede katıldım. 60 kilometrede birinci olmuştum. Bu sene ise 15 kilometrede ikinci, 5 kilometrede ise 1. oldum. Jandarma Genel Komutanlığı adına yarışıyoruz. Organizasyon çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

60 kilometre erkeklerde Ali Güzdaş birinci, Viktor Mİroshnychenko ikinci, Hüseyin Gümüş üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Yüsra Naz Balamut, ikinciliği Tatyana Nikitina, üçüncülüğü Kateryna Veselkova elde etti. 24 kilometre erkeklerde birinciliği Murat Orak, ikinciliği Almir Jaresic, üçüncülüğü Öner Karamersin kazandı. Kadınlarda da birinci Deniz Koyuncu, ikinci Nilay Özdemir, üçüncü Meral Cincil oldu.

15 kilometre erkeklerde birinci Navil Shaimukhametov, ikinci Erkan Çiftçi, üçüncü Bahdan Ausiyuk oldu. Kadınlarda da birinciliği Rezeda Galyamova, ikinciliği Halide Kaya, üçüncülüğü Anastasııa Eliseeva kazandı. 14 kilometre erkeklerde Murat Orak birinciliği, Pavel Lilia, ikinciliği, Öner Karamersin üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Sevgül Kaçak birinci, Elizaveta Igoshina ikinci, Valeria Sergeeva üçüncü oldu.

5 kilometre erkeklerde ise Erkan Çiftçi birinciliği, Ilia Nikitin, ikinciliği, Joe Stone üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise birinciliği Ravza Aktan, ikinciliği Gökçe Bakar, üçüncülüğü ise Valkona Yoana elde etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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