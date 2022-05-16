Bafetimbi Gomis 9. golünü attı - Son Dakika
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Bafetimbi Gomis 9. golünü attı

16.05.2022 22:03
Bafetimbi Gomis 9. golünü attı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Adana Demirspor maçında attığı gollerle bu sezonki 9. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Adana Demirspor maçında attığı gollerle bu sezonki 9. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadelenin 9. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılıların beraberlik golü Bafetimbi Gomis'ten geldi. Karşılaşmanın 30. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen deneyimli futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Maçın 63. dakikasında da sahneye çıkan Gomis, takımının üçüncü golünü attı.

Devre arasında takıma katılan 36 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 9. golünü kaydetti. Fransız futbolcu bu 9 golün 5'ini penaltıdan kaydederken, ayrıca 1 penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Maça 11'de başlayan Bafetimbi Gomis, 87. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Bafetimbi Gomis, Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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