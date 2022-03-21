Bafra Belediyesi GSK antrenörüne milli görev - Son Dakika

Elde ettiği başarılarla kısa sürede milli takıma seçilen Bafra'nın gururu Bilge Alev'den sonra antrenörü Murat Gürsel de ulusal takımda görev alıyor.

Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü (GSK) antrenörünün de milli takım düzeyinde aldığı davet ilçede sevinçle karşılandı. Norveç'te yapılacak olan 10 metre Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda atıcılıkta kendini ispatlamış genç sporcu Bilge Alev ve yetişmesinde oldukça büyük katkıya sahip antrenörü Murat Gürsel bu kez milli forma ile Türkiye'yi temsil ediyorlar.

Bilge Alev'den sonra antrenörünün de milli takıma davet edilmesinden dolayı mutluluğu ve gururu bir arada yaşadıklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Spor Kulübü sporcumuz ve antrenörümüzün milli takıma seçilmeleri ilçemiz için büyük bir gurur. Her ikisi de şuan Norveç'te Türkiye'mizi temsil ediyorlar. Sonuç her ne olursa olsun Bafra'mızdan iki ismin ay-yıldızlı forma ile orada oluşu bizi oldukça mutlu etti. Gençlik Spor Kulübümüz bünyesinde böylesi başarılar için sürekli çalışmaya devam edeceğiz. Kızımız Bilge Alev ve antrenörümüz Murat Gürsel'e milli forma ile üstün başarılar diliyorum" dedi.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 18-28 Mart tarihlerinde arasında Norveç'in Hamar kentinde yapılacak. - SAMSUN