Bahattin Sofuoğlu Sezonu 9. Sırada Tamamladı - Son Dakika
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Spor

Bahattin Sofuoğlu Sezonu 9. Sırada Tamamladı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Bahattin Sofuoğlu, sezonun son yarışında 9. sırayı elde etti.

20.10.2024 17:46
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Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 12. ve son etabında sezonun son yarışını 9. sırada tamamladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve son ayağında sezonun son yarışı Circuito de Jerez Pisti'nde koşuldu.

Sezonun 17 turluk son yarışına Kawasaki Puccetti takımıyla ilk sıradan başlayan Can Öncü, ilk turu tamamlamak üzereyken yaptığı kaza sonucunda motordan düşerek yarış dışı kaldı.

Jerez'deki son yarışa yeni takımı Yamaha Tayland ile 4. sıradan başlayan Bahattin Sofuoğlu ise yarışın bitimine 8 tur kala 9. sıraya kadar yükseldi ve yarışın sonuna kadar da 9. sıradaki yerini korudu.

Sezonun son yarışını, Pata Yamaha Ten Kate takımından İtalyan Stefano Manzi birinci, Evan Bros WorldSSP Yamaha Takımı'ndan Fransız Valentin Debise ikinci, MV Agusta Reparto Corse ekibinden Hollandalı Bo Bendsneyder üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2024 şampiyonluğunu dün ilan eden Aruba.it ekibinden İspanyol Adrian Huertas, 2024 genel klasmanını 439 puanla zirvede tamamlarken genel klasmanda Stefano Manzi 415 puanla ikinci, Barni Spark'tan İtalyan motosikletçi Yari Montella da 382 puanla sezonu üçüncü tamamladı.

Kaynak: AA

İspanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahattin Sofuoğlu Sezonu 9. Sırada Tamamladı - Son Dakika

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