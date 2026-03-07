Bahçeşehir Koleji Bursaspor'u Farklı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeşehir Koleji Bursaspor'u Farklı Yendi

07.03.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji, Bursaspor'u 100-61'lik skorla mağlup etti. Maçın detayları içeride.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

Bahçeşehir Koleji: Homesley 20, Flynn 15, İsmet Akpınar 9, Cavanaugh 9, Williams 14, Mustafa Yiğit Açar 2, Mitchell 6, Furkan Haltalı 4, Maxim Mutaf, Ponitka, Göktuğ Baş 5, Hale 16

Bursaspor Basketbol: Childress 6, Crawford 2, Yavuz Gültekin 7, King, Nnoko 6, Tevfik Akdamar, Bora Satır 4, Berk Can Akın 2, Yesukan Onar 12, Smith 6, Konontsuk 5, Georges-Hunt 11

1. Periyot: 20-17

Devre: 50-29

3. Periyot: 77-48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 100-61 yendi.

Kaynak: AA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Bursaspor'u Farklı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

21:20
Türkiye’de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan’dan açıklama: İran’a “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan'dan açıklama: İran'a "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:33:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji Bursaspor'u Farklı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.