Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda finalde - Son Dakika

SALON: Ülker Sports

HAKEMLER: Michal Proc, Geert Jacobs, Zdravko Rutesic

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Sam Dekker 16, Kartal Özmızrak 24, Richard Solomon 6, Erkan Yılmaz 8, Berkay Candan 15, Muhammed Baygül 2, Emir Gökalp, Langston Hall, Jamal Jones 15, Hadi Özdemir, Oğuz Savaş 2, Desean Smith 2LEİDEN BASKETBALL: Jhonathan Dunn 21, Asbjoern Midtgaard 8, Arunas Mikalauskas 10, Luuk van Bree 10, Marijn Ververs, Maarten Bouwknecht 13, Worthy de Jong 9, Peter Olisemeka 11, Jamayro de Windt, Tjon Affo

1'İNCİ PERİYOT: 25-19DEVRE: 46-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-57

FIBA Avrupa Kupası yarı finalinde 77-71 kazandığı maçın rövanşında Leiden Basketball'ı 90 - 82 mağlup eden Bahçeşehir Koleji finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nden Kartal Özmızrak oldu. Bahçeşehir Koleji'nin finaldeki rakibi, Reggiana ile Bakken Bears eşleşmesinin galibi olacak.

- İstanbul