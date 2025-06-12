Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Sırp Marco Barac'ın getirildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak Adriyatik Ligi ekiplerinden KK Mega Basket takımında başantrenörlük görevini yürüten Marco Barac ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Marco Barac." ifadeleri kullanıldı.
Bahçeşehir Koleji, dün başantrenör Dejan Radonjic ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji'nde Yeni Antrenör Marco Barac - Son Dakika
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