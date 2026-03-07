Bahçeşehir Koleji'nden Farklı Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeşehir Koleji'nden Farklı Galibiyet

Bahçeşehir Koleji\'nden Farklı Galibiyet
07.03.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji, Bursaspor'u 100-61 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Erkekler Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Bursaspor'u 100-61 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

Bahçeşehir Koleji: Caleb Homesley 20, Malachi Flynn 15, İsmet Akpınar 9, Tyler Cavanaugh 9, Trevion Williams 14, Mustafa Yiğit Acar 2, Matt Mitchell 6, Furkan Haltalı 4, Hunter Hale 16, Göktuğ Baş 5, Maxim Mutaf, Mateusz Ponitka

Başantrenör: Marko Barac

Bursaspor: Brandon Childress 6, Bryant Crawford 2, Yavuz Gültekin 7, Vincent King, Landry Nnoko 6, Tevfik Akdamar, Bora Satır 4, Berk Can Akın 2, Yekusan Onar 12, Michael Soloman Smith 6, Artur Konontsuk 5, Marcus Anthony Georges-Hunt 11

Başantrenör: Ahmet Çakı

1. Periyot: 20-17 (Bahçeşehir lehine)

Devre: 50-29 (Bahçeşehir lehine)

3. Periyot: 77-48 (Bahçeşehir lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji'nden Farklı Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:16:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji'nden Farklı Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.