Erkekler Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Bursaspor'u 100-61 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç
Bahçeşehir Koleji: Caleb Homesley 20, Malachi Flynn 15, İsmet Akpınar 9, Tyler Cavanaugh 9, Trevion Williams 14, Mustafa Yiğit Acar 2, Matt Mitchell 6, Furkan Haltalı 4, Hunter Hale 16, Göktuğ Baş 5, Maxim Mutaf, Mateusz Ponitka
Başantrenör: Marko Barac
Bursaspor: Brandon Childress 6, Bryant Crawford 2, Yavuz Gültekin 7, Vincent King, Landry Nnoko 6, Tevfik Akdamar, Bora Satır 4, Berk Can Akın 2, Yekusan Onar 12, Michael Soloman Smith 6, Artur Konontsuk 5, Marcus Anthony Georges-Hunt 11
Başantrenör: Ahmet Çakı
1. Periyot: 20-17 (Bahçeşehir lehine)
Devre: 50-29 (Bahçeşehir lehine)
3. Periyot: 77-48 (Bahçeşehir lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji'nden Farklı Galibiyet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?