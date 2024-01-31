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Bahçeşehir Koleji, Sporting CP'yi mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Bahçeşehir Koleji, Sporting CP'yi mağlup etti

Bahçeşehir Koleji, Sporting CP\'yi mağlup etti

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu beşinci maçında Portekiz'in Sporting CP ekibini 99-87 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji mücadeleye dış atışlarla başladı ve ilk periyodu önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, devreye büyük bir farkla girdi. Sporting CP'nin çabalarına rağmen Bahçeşehir Koleji, maçı 99-87 kazanarak gruptaki beşinci maçını da kazandı.

31.01.2024 21:15
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Blaz Zupancic (Slovenya), Mihkel Manniste (Estonya)

Bahçeşehir Koleji: Bouteille 19, Boutsiele 15, Cavanaugh 19, Scrubb 12, Can Maxim Mutaf 12, Egehan Arna 10, Berkay Candan 6, Arca Tülüoğlu 2, Egemen Güven 4, Muhammed Baygül

Sporting CP: Clark 2, Cruz 6, Curry 10, Ekiyor 23, LoVett 17, Moore 21, Araujo 3, Cardoso, Loncovic 2, Ventura 3

1. Periyot: 25-20

Devre: 56-38

3. Periyot: 70-65

5 faulle çıkan: 23.28 Clark (Sporting CP)

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu beşinci maçında Portekiz'in Sporting CP ekibini 99-87 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji mücadeleye dış atışlarla başladı. Sporting CP pota altında etkili olurken, 3 sayı çizgisi dışından yapılan 4 atışta da isabet sağlayan ev sahibi takım, ilk 4 dakikalık bölümü 12-9 önde geçti. Cavanaugh'ın iki sayılık basketinin ardından Sporting CP üst üste bulduğu 2 üç sayılık basketle öne geçti: 14-15. Geriye düştükten sonra savunmada daha etkili bir görüntü çizen Bahçeşehir Koleji, periyodu 25-20 önde tamamladı.

Üç sayılık atışlardaki isabetli oyununu ikinci çeyrekte de sürdüren Bahçeşehir Koleji, 17-3'lük seri yakalayarak skoru 42-23'e getirdi. 11 sayı atan Cavanaugh ile etkili olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 56-38 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. İlk 4 dakikalık bölüm kırmızı-mavili ekibin 65-45'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Mola dönüşünde hem hücumda hem de savunmada etkili olan Portekiz ekibi, çeyreğin bitimine 1 dakika kala farkı 7 sayıya kadar indirdi: 70-63. Son hücumdan boş dönen Bahçeşehir Koleji, dördüncü çeyreğe 70-65'lik üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın son bölümünde Sporting CP hücumda etkili taraf oldu. Portekiz temsilcisi 3 dakikalık bölümde farkı 1 sayıya indirdi: 73-72. Farkın kapanmasının ardından savunma ribauntlarında daha üstün olan Bahçeşehir Koleji, yakaladığı 9-0'lık seriyle farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 82-72. Ev sahibi ekip, kalan sürede farkın kapanmasına izin vermeyerek salondan 99-87 galip ayrılarak gruptaki beşinci maçını da kazandı.

Dördüncü maçların ardından çeyrek finale lider olarak yükselmeyi garantileyen Bahçeşehir Koleji, gruptaki son maçında 7 Şubat'ta Litvanya ekibi Jonava'yı konuk edecek.

Kaynak: AA

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