Baja yarışında sivil araç tehlike saçtı: Tecrübeli pilotlar faciayı önledi
Baja yarışında sivil araç tehlike saçtı: Tecrübeli pilotlar faciayı önledi

Baja yarışında sivil araç tehlike saçtı: Tecrübeli pilotlar faciayı önledi
24.11.2025 21:10
Baja Bolu yarışında etap güzergahına aniden giren sivil araç, büyük tehlikeye yol açtı. Tecrübeli pilotların hızlı refleksleri sayesinde çarpışma hafif atlatılırken, her iki araçta hasar oluştu. Pilotlar kazayı yara almadan atlattı ancak yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 4. ayağı, 3 gün boyunca zorlu etaplarda büyük mücadeleye sahne oldu.

YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN OLAY

26 araç ve 52 sporcunun start aldığı yarışlar, dün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Sporcular, toplam 247 kilometrelik özel etaplarda zorlu parkur koşullarına karşı mücadele verdi. Yarış sırasında ise yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.

SİVİL ARAÇ YARIŞA GİRDİ, FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Etap üzerinde aniden sivil bir aracın yarış güzergahına girmesi, neredeyse büyük bir kazaya sebep olacaktı. Ralli pilotu Eren Alver ve co-pilot Onur Şirimoğlu, refleksleri sayesinde anlık manevra ve frenle çarpışma hafif şekilde gerçekleşti. 2 araç da hasar aldı ancak pilotlar kazayı yara almadan atlattı. O anlar, ralli aracının araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sebebiyle Alver–Şirimoğlu ekibi yarışa devam edemedi ve etaptan çekilmek zorunda kaldı.

Baja yarışında sivil araç tehlike saçtı: Tecrübeli pilotlar faciayı önledi

İNCELEME BAŞLATILDI

Organizasyon yetkilileri, parkura sivil araç girişinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme başlatırken, sporcular olası bir facianın kıl payı atlatıldığını belirtti.

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Baja yarışında sivil araç tehlike saçtı: Tecrübeli pilotlar faciayı önledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Baja yarışında sivil araç tehlike saçtı: Tecrübeli pilotlar faciayı önledi - Son Dakika
