Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcular Abdullah Öztürk ve Ebru Acer için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Abdullah Öztürk ve Ebru Acer'i yürekten tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonası ve paralimpik oyunlarında altın madalyası bulunan Abdullah Öztürk'ün ilk dünya şampiyonluğunu elde etmesi bizleri ayrıca sevindirdi. Yapılan müsabakaların ardından sona eren 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nı 3 altın ve 3 bronz madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı tekrar kutluyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."