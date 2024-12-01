Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor Kulübünün ???????yapılan olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan'ı kutladı.
Bakan Bak, paylaştığı tebrik mesajında "Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo Mavili Kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Bakan Bak'tan Ertuğrul Doğan'a Tebrik - Son Dakika
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