Bakan Göktaş: Etnospor dijitalleşmeye karşı aileyi güçlendiriyor

24.05.2026 15:26
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklarla bir araya gelerek, ekranların yalnızlaştırdığını, Etnospor'un ise aile bağlarını ve geleneksel kültürü güçlendirdiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, Dünya Etnospor Birliğince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı "8. Etnospor Kültür Festivali"ni sevgi evleri ve çocuk evleri sitelerinde kalan çocuklarla ziyaret etti.

Çocuklarla birlikte halat çekme yarışması yapan Göktaş, ziyarette yaptığı açıklamada, festivale ailelerin yoğun ilgi göstermesinin Türk toplumunun geçmişine, geleneklerine ve aile bağlarına verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Festival alanında Türk dünyasına ait oyunlar, sporlar ve dayanışma kültürünü yansıtan etkinliklerin yer aldığını ifade eden Göktaş, "Aile obaları var. Bu da çok kıymetli, çok değerli. Gelin ve damatlarımızı gördük. Burada küçüklerin, büyüklerin ve kuşaklar arası bağların da çok değerli olduğu, birlikte zaman geçirebilecek çok güzel yerler ve mekanlar var." diye konuştu.

Etnospor'un yalnızca Türkiye'yle sınırlı olmayan geniş bir gönül coğrafyasını yansıttığını belirten Göktaş, bu festivalin Türk dünyasının sadece Türkiye'yle sınırlı olmadığını, geniş kültürüyle hem tarihe hem geleneklere ışık tuttuğunu gördüklerini anlattı.

Göktaş, bu birlik ile dayanışmanın aile bağları ve geleneklerini korurken dijital imkanlardan doğru şekilde yararlanıp geleceğe yönelik neler yapabileceklerine ışık tuttuğunu kaydetti.

Dijitalleşmenin bireyselleşmeyi artırdığına dikkati çeken Göktaş, "Ekranlar bizleri yalnızlaştırıyor, bizleri bireyselleştiriyor. Etnospor tam da bunun karşıtında. Birlikte zaman geçirmenin, kültürel faaliyetler gerçekleştirmenin, medeniyetlerimize, kültürümüze, kökümüze bağlı kalarak geleceğe emin adımlarla ilerlemenin en doğru adresi." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aile odaklı çalışmaların sürdüğünü, geçen yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini, 2026-2035 döneminin ise "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak belirlendiğini söyledi.

Festivalde sevgi evleri ve çocuk evleri sitelerinde kalan çocuklarla birlikte etkinliklere katıldıklarını dile getiren Göktaş, çocukların geleneksel oyunlardan büyük keyif aldığını belirtti.

"Aile bağlarımızın güçlü olması bizler için çok kıymetli"

Göktaş, "Görüyorsunuz. 7'den 70'e herkes burada, tüm Türkiye burada ve bu da bizlerin aslında bu geleneksel oyunlara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun da bir parçası. Geleneklerimizin, birlik beraberliğimizin de bir simgesi aslında. Aile bağlarımızın güçlü olması bizler için çok kıymetli. Çünkü güçlü aile, güçlü millet, güçlü devlet, güçlü Türkiye demektir." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve 24 ülkeden katılımcıların yer aldığı festivalin Türk dünyasının kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sunduğunun altını çizen Göktaş, özellikle bayram öncesinde ailelerin birlikte vakit geçirmesini önemsediklerine işaret etti.

Mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" ilan edildiğini aktaran Göktaş, bu kapsamdaki etkinliklerin Sivas'ta başladığını anlattı.

Bakan Göktaş, Milli Aile Haftası'nın, Kurban Bayramı'yla denk gelmesinin de çok anlamlı olduğundan bahsederek, "Bu vesileyle milletimizin, vatandaşlarımızın, Türk dünyasının ve İslam coğrafyasındaki tüm kardeşlerimizin hem Kurban Bayramı'nı hem de Milli Aile Haftası'nı kutluyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyor, ailece birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlar diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

