Bakan Işıkhan: Ata Sporlarını Destekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Işıkhan: Ata Sporlarını Destekliyoruz

Bakan Işıkhan: Ata Sporlarını Destekliyoruz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Seydikemer'deki Geleneksel Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde yaptığı konuşmada, devlet olarak geleneksel ata sporlarını ve milli müsabakaları desteklediklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Devlet olarak hem geleneksel ata sporlarımızı hem de milli spor müsabakalarımızı sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Işıkhan, Seydikemer Belediyesince bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izledi.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, binlerce yıllık ata sporunun, kadim bir geleneğin yaşatılmasına yakından şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Seydikemer'e Ankara'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini getirdiğini belirten Işıkhan, "Öncelikle yakın zamanda Seydikemer başta olmak üzere Muğla'da ve bölgemizde meydana gelen yangınlardan dolayı sizlere, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, her zaman vatandaşımızın ve milletimizin yanındadır. Açılış seremonisinde cazgırların da ifade ettiği gibi 'İki yiğit çıktı meydana hepsi birbirinden merdane' pehlivanlarımızın, ata sporumuza gönül vermiş, birbirinden değerli sporcularımızın karşılaşmalarına yakından tanık olacağız, inşallah." diye konuştu.

Hem bedenen hem de aklen büyük bir ustalık ve manevra kabiliyeti gerektiren güreşin geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olduğuna işaret eden Işıkhan, güreşin tek bir coğrafya veya kültürle sınırlandırılamayacak kadar evrensel olduğunu dile getirdi.

Anadolu'nun kültür unsurlarıyla harmanlanarak bugünlere kadar gelen bu kadim geleneği ülkenin birçok beldesinde hala sürdüren bu tür organizasyonları canıgönülden desteklediklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Her fırsatta katılım sağlamaya gayret ediyoruz. Bizlere ecdadımızdan miras kalan Elmalı, Kırkpınar, Seydikemer Seki gibi kadim geleneklerimizi gelecek nesillere aktaran bu tür organizasyonların yıllarca aynı ruhla, aynı şevkle ve aynı adap ve üslupla yapılıyor olması, bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Öte yandan bildiğiniz gibi, spora ve sporcuya özel bir ihtimam gösteren, ülkemizin spor konusundaki yetişmiş insan kapasitesini çok önemseyen, onlara verdiği değeri de her mecrada ortaya koyan, destekleyen bir liderimiz, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu sebeple, spordaki başarılarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimizin ülkemize ve milletimize hizmet anlayışındaki geniş vizyonun en net tezahürlerinden birisidir. Devlet olarak hem geleneksel ata sporlarımızı hem de milli spor müsabakalarımızı sonuna kadar destekliyoruz."

Gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması, çalışacak ve üretecek kapasiteye ulaşmaları için gayret gösterdiklerini ifade eden Işıkhan, diğer taraftan da gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerle hem ruhsal hem de bedensel gelişimlerini desteklemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Bakan Işıkhan'a çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete de katıldı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Etkinlik, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Işıkhan: Ata Sporlarını Destekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Yargıtay’dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu Yargıtay'dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Etiler’de olaylı yolculuk Kadın turistler ücret vermemek için... Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu

20:48
Uçakta “Türkiye’yi satın alırım“ deyip olay çıkaran PETLAS’ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Uçakta "Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
20:36
Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11'ler belli oldu
20:31
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid son provasını 3 golle geçti
19:53
Galatasaray’dan Alexander Sörloth sürprizi İstediği maaş belli oldu
Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! İstediği maaş belli oldu
19:42
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu bombası
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası
19:39
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump’ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
19:04
Diyarbakır’da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 23:37:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Ata Sporlarını Destekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.