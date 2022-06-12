Bakan Kasapoğlu, milli cimnastikçileri tebrik etti

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda milli cimnastikçilerin ikişer altın, gümüş ve bronz madalya aldıklarını hatırlatarak, "Toplam 6 madalya kazanan milli cimnastikçilerimizi kutluyorum. Bizler için gurur vesilesi olan milli sporcularımızın elde ettiği başarılarda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

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