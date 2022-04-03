Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik

03.04.2022 20:13
Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda altın madalyanın sahibi olan milli güreşçi Kerem Kamal için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kilo finalinde rakibini 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Kerem Kamal'ı kutluyorum. Bizleri gururlandıran sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu Son dakika! Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Son dakika! Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Altın Madalya, Kerem Kamal, Macaristan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik - Son Dakika


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