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Bakan Kasapoğlu'ndan Çankırı Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan Çankırı Valiliği'ne ziyaret

09.02.2022 14:07
Bakan Kasapoğlu'ndan Çankırı Valiliği'ne ziyaret

Çankırı Valiliği'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı'da gençlere ve spora yönelik devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çankırı Valiliği'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı'da gençlere ve spora yönelik devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birtakım ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. Bakan Kasapoğlu'nun, Çankırı'daki ilk durağı Ilgaz Kayak Merkezi oldu. Kayak merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Çankırı Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu, Çankırı'da yürütülen çalışmalarla ilgili Vali Abdullah Ayaz'dan bilgi aldı.

Ziyarette Çankırı'daki spor ve gençlere yönelik yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çalışmalarımız, iddialarımız devam edecek. Bir yanda halkımızın tüm fertlerin spora erişimini güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Salonlarıyla, sahalarıyla birçok branşa hitap eden, hem portatif hem de Çankırı'nın merkezinde inşa ettiğimiz yarı olimpik havuzumuzda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Onu da en kısa sürede milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bunun yanında gençlik çalışmalarımız da devam ediyoruz. Çankırı bu anlamda hem bir gençlik markası hem de bir spor markası olma adına yoluna devam ediyor" dedi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Çankırı İl Başkanlığı ve Çankırı Belediyesi'ni ziyaret etti. - ÇANKIRI

Bakan Kasapoğlu'ndan Çankırı Valiliği'ne ziyaret
Bakan Kasapoğlu'ndan Çankırı Valiliği'ne ziyaret
Bakan Kasapoğlu'ndan Çankırı Valiliği'ne ziyaret
Bakan Kasapoğlu'ndan Çankırı Valiliği'ne ziyaret
Bakan Kasapoğlu'ndan Çankırı Valiliği'ne ziyaret

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Mehmet Kasapoğlu, Çankırı Valiliği, Kayak Merkezi, Çankırı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Çankırı Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika


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