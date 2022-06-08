Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi

08.06.2022 20:55
Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi

Eskişehirspor Tesisleri'ne ziyaret gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Bu tesisleri ihtiyaca göre modernize ederek yeni yıldızları dünyaya kazandıracağız" diyerek kulüp yöneticilerine ve taraftara müjdeyi verdi.

Eskişehirspor Tesisleri'ne ziyaret gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Bu tesisleri ihtiyaca göre modernize ederek yeni yıldızları dünyaya kazandıracağız" diyerek kulüp yöneticilerine ve taraftara müjdeyi verdi.

Bir takım ziyaretler için Eskişehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Anadolu Üniversitesi'ndeki programların ardından Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendisini tesislerin girişinde karşılayan farklı yaş gruplarındaki Eskişehirsporlu futbolcular, taraftarlar ve Bando Eses ile selamlaşan Bakan Kasapoğlu, Eskişehirli cam kemik hastası Burak Sakçı'nın yazdığı kitabı inceledi. Eskişehirspor Yönetim Kurulu ile gerçekleştirdiği kısa toplantının ardından taraftarlara ve basın mensuplarına açıklama yapan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri içinde bulunan alanların modernize edileceğinin müjdesini verdi.

"Bu tesisleri ihtiyaca göre modernize ederek yeni yıldızları dünyaya kazandıracağız"

Eskişehirspor'un Türkiye'de bir marka olduğunu ve desteklerle daha iyi duruma gelmesi sağlayacaklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tesisler için de modernize müjdesi verdi. Eskişehirspor'un adeta bir akademi olduğunu ve birçok yıldızın yetişmesinde rol oynadığını belirten Kasapoğlu, "Bazı markalar vardır. Ünü sınırları aşar, çağları aşar. İşte şu an öyle bir markanın çatısı altındayız. Eskişehirspor camiasının başarılarıyla, bugüne kadar yetiştirdiği yıldızlarla, taraftarıyla çok eşsiz bir camiayla beraberiz. Türkiye, sporda olan iddiasını her alanda yukarılara taşıyor. İşte olimpiyatlarda gördük. Tokyo'da Türkiye tarihin en başarılı olimpiyatlarını ve paralimpik oyunlarını gerçekleştirdi. İnşallah bu çıtayı her branşta yukarılara taşıyacağız. İşte Eskişehirspor çok önemli başarılara, ilklere, çok ciddi anlamda öncülük etmiş bir kulübümüz. Bu kulübün daha güçlü yarınlara yürümesi hepimiz açısından sadece Eskişehir için değil, Türkiye açısından da çok ama çok mühim. İşte o yüzden bugün buradayız. Bu kulüp bugüne kadar pek çok yıldızı yetiştirdi. Adeta bir akademi var burada. İşte o akademiyi büyütmek en büyük arzumuz. O akademiyi güçlendirmek, bulunmuş olduğumuz bu bölgede bu tesisleri ihtiyaca göre modernize ederek yeni yıldızları dünyaya kazandırmak. Az önce önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın valimizle, değerli yönetimimizle, kulübümüzle ve burada yeni yıldızların yetişmesi için mevcut altyapıyı güçlendirme amacıyla hem sporcularımızın eğitim alacağı hem kamp yapacağı ve sahayı da bu anlamda genişleteceğimiz yeni bir akademiyi birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu güzel sinerjiyi birlikte arttıracağız"

Eskişehirspor'un taraftarı, sporcuları, teknik ekibi ve yöneticileri ile birlikte daha büyük başarıların geleceğini, ülkemizi gururlandıracağını belirten Gençlik ve Spor Bakanı, şunları söyledi:

"Eskişehir'imize Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Avrupa'nın en modern statlarından birini kazandırdık. Bu statla birlikte bu akademi inşallah yarınların daha güçlü başarılarını hepimize getirecek, hepimizi gururlandıracak. Taraftarıyla, sporcusuyla, teknik ekibiyle, yöneticisiyle inanıyorum ki bu güzel sinerjiyi birlikte arttıracağız. Şanlı bayrağımızın altında tüm kulüplerimizle olduğu gibi Eskişehirspor'umuzla da sınırları, çağları aşan başarılarla gurur duymaya devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR

Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Eskişehirspor, Eskişehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Eskişehirspor için 'Modernize edilmiş tesis' müjdesi - Son Dakika

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