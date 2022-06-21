Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na tebrik

21.06.2022 21:46
Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası Finali'nde Letonya'yı mağlup ederek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası Finali'nde Letonya'yı mağlup ederek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası Finali'nde Letonya'yı yenerek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası Finali'nde Letonya'yı mağlup ederek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımımızı kutluyorum. Elde ettikleri sonuç ve sergiledikleri mücadele ile bizleri sevindiren milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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