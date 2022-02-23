Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu heyetini kabul etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu heyetini kabul etti

23.02.2022 11:12
Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu heyetini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) heyetini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) heyetini kabul etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun TYF Başkanı Özlem Akdurak ve yönetim kurulu üyeleri ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşında ilk kadın hakem olarak görev yapacak Pınar Coşkuner Genç'ten oluşan heyeti, makamında kabul ettiği belirtildi.

Akdurak'ın ziyarette Kasapoğlu'na 2022 yılında yapılacak organizasyonlar ve hedeflerle ilgili bilgiler verdiği kaydedildi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu heyetini kabul etti

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Mehmet Kasapoğlu, Özlem Akdurak, Türkiye, Yelken, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu heyetini kabul etti - Son Dakika


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