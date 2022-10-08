Bakasetas seri peşinde - Son Dakika
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Bakasetas seri peşinde

08.10.2022 12:31
Bakasetas seri peşinde

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçta rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, kariyerinde ilk kez dört maçlık bir seri yakalamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçta rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, kariyerinde ilk kez dört maçlık bir seri yakalamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Avrupa'da Monaco karşısında yara alan Karadeniz ekibi ligde ise Gaziantep FK ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından sahasında Kasımpaşa karşısında, sahadan 3 puanla ayrılarak seriyi 3 maça çıkarmak istiyor.

Bakasetas dört maçlık seri peşinde

Trabzonspor'un formda ismi Anastasios Bakasetas ise Kasımpaşa karşısında kariyerinde bir ilki gerçekleştirmek için mücadele edecek. Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Y. Kayserispor maçlarında rakip fileleri havalandırarak son 3 karşılaşmada gol serisi yakalayan Yunan oyuncu, Kasımpaşa karşısında gol atarak kariyerinde ilk kez dört maçlık gol serisi yakalamayı hedefliyor.

Takımın en golcü ismi

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas, bu sezon bordo-mavililerin en golcü ismi oldu. Spor Toto Süper Lig'de 3, Avrupa'da 3 gol atan oyuncu 6 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. 10 numara pozisyonunda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken oyuncu gol yollarında daha etkili bir görüntü sergiledi.

Kasımpaşa'yı boş geçmiyor

Bakasetas, Türkiye kariyerinde ise Kasımpaşa kalesini boş geçmedi. Yunan oyuncu Alanyaspor formasıyla ligde ve kupada rakibine 1'er gol atarken, Trabzonspor formasıyla 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında 1'er gol atarak toplam 4 gol kaydetti. Bakasetas, Süper Lig kariyerinde ise en çok golü 5 golle Y. Kayserispor filelerine attı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakasetas seri peşinde - Son Dakika

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