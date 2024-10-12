BAL\'da Kayseri Hatay hattı

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Bölgesel Amatör Lig'de 2. hafta maçları yarın oynanacak. Develigücü sahasında, Yahyalıspor da deplasmanda Hatay ekiplerine karşı mücadele verecek.

Bölgesel Amatör Lig'de 2. hafta maçları oynanacak. Kayseri derbisini kazanarak lige galibiyetle başlayan Develigücü sahasında Hatay Samandağ Gençlerbirliği takımını konuk edecek. Lige Develigücü yenilgisi ile başlayan Yahyalıspor ise İnce Gençlikspor'a konuk olacak. Kayseri'nin iki ekibi de Hatay temsilcilerine karşı 3 puan mücadelesi verecek. Bu iki müsabakada saat 14'de başlayacak.

Grubun diğer maçlarında, Zengenspor- Kilis Belediyespor, Ceyhan 1967spor-Suvermez Kapadokya, Şehit Kamil Belediyespor-Adaletgücü, Bahçespor- Araban Belediyespor, Reyhanlıspor-İmamoğlu Belediyespor karşılaşacak. Gaziantepgücü de haftayı BAY olarak geçecek. - KAYSERİ