Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular Balıkesir'de buluştu

18.05.2026 14:42  Güncelleme: 14:43
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen U14 Oryantiring Şampiyonası, iki gün süren yarışmaların ardından ödül töreniyle tamamlandı. Sporcular doğada ve şehir merkezinde kıyasıya mücadele ederken, federasyon başkanı ve belediye başkanı gençlere destek mesajı verdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Türkiye U14 Oryantiring Şampiyonası, büyük bir coşku ve yoğun katılımla sona erdi.

Balıkesir'de Oryantiring heyecanı iki gün sürdü

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, iki gün boyunca hem doğada hem şehir merkezinde kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde yarışmalar İvrindi ilçesine bağlı Kirazören Mahallesi'nin ormanlık alanında gerçekleştirildi. Doğayla iç içe geçen mücadelelerin ardından sporcular, organizasyonun ikinci gününde Balıkesir merkezde düzenlenen sürat yarışında ter döktü. Balıkesirlilerin de ilgiyle takip ettiği yarışmalar, renkli görüntülere sahne olurken ödül töreninde heyecan ve mutluluk doruğa ulaştı. Sporcular ve aileleri birlikte büyük sevinç yaşarken, oryantiring sporunun birleştirici gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

Başkan Atilla Güler: "Mutlu çocuk, başarılı sporcu demektir"

Ödül töreninde konuşan Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, birlik ve beraberlik mesajı vererek şu ifadeleri kullandı "Biz çocuklarımızın mutlu yüzlerini gördüğümüzde dünyalar bizim oluyor. Mutlu çocuk, başarılı sporcu demektir. Burada bir kez daha büyük bir aile olduğumuzu kanıtladık. Herkese emekleri için sonsuz teşekkür ederiz."

Başkan Hakan Şehirli sporculara madalyalarını takdim etti

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de dereceye giren sporculara madalyalarını vererek genç sporcuların heyecanına ortak oldu. Başkan Hakan Şehirli konuşmasında "Balıkesir'imizde böylesine güzel ve anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın azmi, enerjisi ve mutluluğu bizlere umut veriyor. Sporun birleştirici gücüyle geleceğimiz olan gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı, ailelerini ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum." diye konuştu. Düzenlenen ödül törenine Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler'in yanı sıra İvrindi Kaymakamı Faruk Atar, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, İvrindi İlçe Jandarma Komutanı Erman Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

