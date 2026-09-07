Balıkesir’in kurtuluşu çeşitli spor etkinlikleriyle kutlandı - Son Dakika
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Balıkesir’in kurtuluşu çeşitli spor etkinlikleriyle kutlandı

Balıkesir’in kurtuluşu çeşitli spor etkinlikleriyle kutlandı
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Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli spor etkinlikleriyle kutlandı.

Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli spor etkinlikleriyle kutlandı.

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen farklı branşlarda gerçekleştirilen sportif etkinlikler, sporcuları ve sporseverleri bir araya getirdi. Triatlon, basketbol, masa tenisi, kick boks ve atletizm branşlarında düzenlenen müsabaka ve etkinlikler Balıkesir'de kurtuluş coşkusunu sporla buluşturdu. Çeşitli branşlarda gerçekleştirilen organizasyonlara sporcular ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Kurtuluş Günü Kupası-Bölgesel Lig Finali ile başlayan etkinlikler, Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki Basketbol ve Masa Tenisi Turnuvaları, Kurtdere Spor Salonu'ndaki Kick Boks Dan Sınavları ile devam etti. Etkinlikler, 18. İsmail Akçay Yol Koşusu ile sona erdi. Gerçekleştirilen organizasyonlarda sporcular, hem mücadele etti hem de Balıkesir'in kurtuluşunun anlam ve önemini sporun birleştirici gücüyle yaşattı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir'imizin kurtuluşunun yıl dönümünü, gençlerimizin ve sporcularımızın yoğun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde kutladık. Farklı branşlarda gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarla hem sporcularımıza mücadele ve kendilerini gösterme fırsatı sunduk hem de 6 Eylül'ün anlamını hep birlikte yaşadık. Balıkesir'in kurtuluşunda gösterilen azim ve kararlılığın, bugün gençlerimizin spor sahalarındaki azmiyle yaşatılması bizler için büyük bir gurur. Etkinliklerimize katılan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Gençlerimizi sporla buluşturmaya ve Balıkesir'imizi sportif organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir’in kurtuluşu çeşitli spor etkinlikleriyle kutlandı - Son Dakika

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