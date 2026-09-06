Balıkesirspor, Aliağa'da Bucaspor 1928'i 4-1 yenerek sezona galibiyetle başladı - Son Dakika
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Balıkesirspor, Aliağa'da Bucaspor 1928'i 4-1 yenerek sezona galibiyetle başladı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Balıkesirspor, Bucaspor 1928'i 4-1 mağlup etti. Ali Sinan Gayla'nın iki golüyle yıldızlaştığı karşılaşmada Bal-Kes, ilk haftada hanesine 3 puan yazdırdı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Aliağa Atatürk Stadı'nda Bucaspor 1928'le karşı karşıya gelen Balıkesirspor müsabakayı 4-1 kazanıp sezona galibiyetle başladı. Balıkesirspor maçın 36'ncı dakikasında Ali Sinan Gayla'nın golüyle öne geçti: 1-0. İlk devreyi 1-0 önde tamamlayan Bal-Kes, 47'nci dakikada penaltıdan Emre Gemici'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Ali Sinan Gayla, bu kez 61'nci dakikada sahneye çıktı, kendisinin ikinci takımının üçüncü golü kaydetti: 3-0. Bucaspor 1928, dakikalar 77'yi gösterdiğinde Oğuz Caner'in ayağından golü buldu: 3-1. Balıkesirspor'da 90'ıncı dakikada ağları sarsan Celal Emir sonucu belirledi: 4-1.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor, Aliağa'da Bucaspor 1928'i 4-1 yenerek sezona galibiyetle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesirspor, Aliağa'da Bucaspor 1928'i 4-1 yenerek sezona galibiyetle başladı - Son Dakika
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