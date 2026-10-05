Balkan şampiyonu güreşçiler Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan Çamardı’da karşılandı

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen U15 Kadınlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan; Niğde'nin Çamardı ilçesinde düzenlenen programla karşılandı.

Çamardı Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Reyhan Akdağ, 33 kilogramda; Tenzile Sude Altan ise 39 kilogramda Balkan şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Şampiyon sporcular için Çamardı Hükümet Konağı önünde karşılama programı düzenlendi. Programa Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş, Belediye Başkanı Ali Pınar, ilçe protokolü, sporcuların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Ay yıldızlı forma ile Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcuları tebrik eden Kaymakam Bektaş, elde edilen başarının hem Çamardı hem de Niğde adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Programda sporcular Reyhan Akdağ ve Tenzile Sude Altan'ın yanı sıra antrenör Kemal Karaboğa ve aileleri de tebrik edildi.