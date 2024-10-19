Trendyol 1. Lig'de. 9. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Aplaslan Şen, Seyfettin Ünal, Kadir Akıllı, Raşit Yorgancılar
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Yasin Yağız Dilek dk. 46), Remi Mulumba, İbrahim Kaya (Paulinho dk. 82), Mehmet Özcan, Coşgun Diniyev (Hikmet Çiftçi dk. 72), Nomel, Morco Paixao (Adama Salimou dk 90+7)
Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Hollanda Santos, Kerem Atakan Kesgin
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Berkay Dabanlı, Papy Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Tresor Doh (Flavio Paoletti dk. 58), Daniel Johnson (Nikola Dovedan dk. 78), Lamkel Ze, Gökhan Gürpüz (Adnan Uğur dk. 87), Camacho (Ahmet Sivri dk. 87), Wesley
Yedekler: Furkan Bekleviç, Yiğit Efe Demir, Yiğit Fidan, Emir Tintiş,Ömer Faruk Gümüş, Baran Demiroğlu
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Faruk Can (dk. 33) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mulumba, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor), Papy Djilobodji, Berkay Dabanlı, Wesley, Johnson, Camacho, Lamkel (Fatih Karagümrük) - BALIKESİR
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor 1-0 Fatih Karagümrük - Son Dakika
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