Bandırmaspor'dan Tahkim Kurulu'na Osmajic tepkisi - Son Dakika
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Bandırmaspor'dan Tahkim Kurulu'na Osmajic tepkisi

22.04.2022 15:02
Bandırmaspor'dan Tahkim Kurulu'na Osmajic tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Bandırmaspor'un, Milutin Osmajic'in kırmızı kart cezasıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Bandırmaspor'un, Milutin Osmajic'in kırmızı kart cezasıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti. Tahkim Kurulunun bu kararına Bandırmaspor'dan tepki geldi.

Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Milutin Osmajic'e verilen ağır ve emsalsiz 3 maçlık ceza Tahkim Kuruluna sunulan belgeler verilen güncel emsal kararlar ve örneklerine rağmen onandı. Bu kararın tutarsız ve adil olmadığını bir kez daha kamuoyunun vicdanına sunarız" denildi. Bandırmaspor Kulüp Yönetimi, Merkez Hakem Kurulunun bu hafta sonu deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği müsabakasına TFF 1.Ligde 2 maç yönetmiş bir hakemi atanmasını da sert bir dille eleştirdi. Bandırmaspor Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Bu hafta sonu deplasmanda oynayacağımız ver iki takım içinde çok kritik maça TFF 1.Liginde sadece 2 maç yönetmiş bir hakem atanmıştır. Biz hakemlerimizi korumalı ve gelişmelerine yardımcı olmalıyız. İnanıyoruz ki adil bir yönetim sergileyecekler ama bu kritik ve stresli bir maçta yapılacak hatalar hakemlerimizin kariyerlerini olumsuz etkileyebilir. Dileriz ki geleceğin iyi hakemlerini kaybetmeyelim. Maalesef bu örnekler bize şunu gösteriyor ki tutarsız, adil olmayan ve şüphe uyandıran kararlar var. Saha dışı müdahalede dizayn girişimleri spora ve bu ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Biz mücadele etmek ve hakkımızı almak istiyoruz. Şaibesiz bir ortam herkesin bileğinin gücüyle sadece sahada kazandığı bir oyun istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BALIKESİR

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Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Bandırmaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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