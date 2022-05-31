Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika
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Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek

31.05.2022 12:31
Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak play-off finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak play-off finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran Perşembe günü Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika
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