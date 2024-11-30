Bandırmaspor, Malatyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Bandırmaspor, Malatyaspor'u 2-0 yendi

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

30.11.2024 16:16
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Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel (90+2 Yasin Yağız Dilek), İbrahim Kaya, Paixao (Dk. 83 Paulinho), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 87 Hikmet Çiftçi), Diniyev (Dk. 46 Diakhaby), Mulumba, Faruk Can Genç (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin)

Yeni Malatyaspor: Mustafa Enes Salik, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş (90+2 Enes Savucu), Cengizhan Akgün (Dk. 86 Kerem Altunışık), Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk. 72 Nuri Fatih Aydın), Emircan Bayrakdar, Umut Taniş (Dk. 86 Eray Şişman), Berat Yaman

Goller: Dk. 45+6 Paixao (Penaltıdan), Dk. 61 Diakhaby (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Efe Yaz, Dk. 24 Berat Yaman, Dk. 33 Umut Taniş, Dk. 60 Alperen Arslan (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+4 Yasin Yağız Dilek (Teksüt Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor, Malatyaspor'u 2-0 yendi - Son Dakika

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