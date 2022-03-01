Bandırmaspor, MKE Ankaragücü maçına odaklandı - Son Dakika
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Bandırmaspor, MKE Ankaragücü maçına odaklandı

01.03.2022 14:39
Bandırmaspor, MKE Ankaragücü maçına odaklandı

Spor Toto 1. Lig'de 26'ncı haftayı 46 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Royal Hastanesi Bandırmaspor'da gözler, lider MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

Spor Toto 1. Lig'de 26'ncı haftayı 46 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Royal Hastanesi Bandırmaspor'da gözler, lider MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

Bordo beyazlı kulübün Başkanı Onur Göçmez, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Ligin iki güçlü ve istikrarlı takımı karşı karşıya gelecek. Maalesef daha pandeminin etkisi geçmeden bölgemizde çıkan bir savaş toplumun her kesimini etkiliyor ve moralleri bozuyor. Cumartesi günü oynayacağımız maç umarım bir nebze olsun futbol severlere keyif verir. Bayram havasında bir maç yaşayalım. İki köklü camia ve bence ligin en iyi oynayan iki takımı karşı karşıya gelecek. Hak edenin kazanması, centilmence bir mücadelenin olması, hakem hatalarının öne çıkmaması ve sakatlığın olmaması en büyük dileğimiz" ifadelerini kullandı.

"UMARIM EN KISA ZAMANDA DEPLASMAN YASAĞI KALKAR"

Bandırmaspor taraftarına her zaman ihtiyaç duyduklarını dile getiren başkan Göçmez, "İsterdik ki pandemi etkilerinin hafiflediği bu dönemde deplasman yasağı kalksın, taraftarımız da mücadelemizde yanımızda olsun. Biz tam kadro yönetim olarak maçta yerimizi alacağız. Zaman zaman sosyal medyada bilerek gerginlikler yaratılıyor. Futbol hayat memat meselesi değildir, futbol güzeldir. Her iki camia da ülke futbolunun gelişimi için mücadele vermektedir. Bandırmaspor olarak sonuna kadar güzel mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.


- Bandırma
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MKE Ankaragücü, Bandırmaspor, Spor Toto, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor, MKE Ankaragücü maçına odaklandı - Son Dakika


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