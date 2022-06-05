Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

05.06.2022 18:33
Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor Toto 1'inci Lig Play Off Finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma şansını kaçıran Royal Hastanesi Bandırmaspor yeni sezon planlamasına başladı. Bu doğrultuda teknik direktör Mustafa Gürsel ile yola devam kararı alındı. 2021 yazında takımın başına geçen Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

"HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E ÇIKMAK OLACAKBandırmaspor'da kaldığı için mutlu olduğunu belirten Mustafa Gürsel, "Bandırmaspor Başkanı ve yönetimi ile vizyonu olan ve futbolun doğrularını yapan ve herşeyin en güzeline layık bir kulüp. Bu sene gerçekleştiremediğimiz süper lig hayali için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Bandırmaspor ailesine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıl daha devam edecek Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıl daha devam edecek
Kaynak: DHA

Mustafa Gürsel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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