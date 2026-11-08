Bandırmaspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilerek 14. haftayı kayıpla kapattı - Son Dakika
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Bandırmaspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 4-0 yenilerek 14. haftayı kayıpla kapattı

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Bandırmaspor, sahasında Fatih Karagümrük\'e 4-0 yenilerek 14. haftayı kayıpla kapattı
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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 4-0 yenildi. Bandırmaspor'da Enes Aydın 79. dakikada kırmızı kart görürken Fatih Karagümrük mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu.

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Yücel Büyük, Mehmet Dura, Enes Berk Güçlü

Bandırmaspor: Furkan Bekleviç, Lucas Lima, Gianni Bruno (Recep Yalın Dilek dk. 58), Oluwatosin Kehinde (Yasin Arda Midiliç dk. 81), Yusuf Kocatürk, Enes Çinemre (Muhammed Gümüşkaya dk. 46), Ali Ülgen, Kerem Donertaş(Dean Lico dk. 29), Amidou Badji (Emirhan Ayhan dk. 46), Enes Aydın, Mulumba

Yedekler: Akın Alkan, Ahmet Biler, Muhammet Harun Genç, Mehmet Eray Özbek, Hakan Bilgiç, Recep Yalın Dilek

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Davide Biraschi, Emre Akbaba (Daniele Verde dk. 73), Robin Yalçın, Barış Kalaycı, Dorukhan Toköz, Tiago Çukur (Cenk Tosun dk. 78), Yaya Onogo (Marius Doh dk. 76), Candan Başkale, Muhammed Emin Sarıkaya, Ahmed Traore (Halis Joshua Esen dk. 87)

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kaan Arda Demir

Teknik Direktör: Salvatore Bocchetti

Goller: Bruno (dk. 49 k.k), Onogo (dk. 22), Barış Kalaycı (dk. 87), Daniele Verde (dk. 90) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Enes Aydın (dk. 79) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mulumba, Lima (Bandırmaspor) Dorukhan Toköz, Traore, Onogo (Fatih Karagümrük)

Kaynak: İHA
Fatih KaragümrükEnes AydınTrendyolSporSon Dakika

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