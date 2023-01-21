Bandırmasporlu oyuncudan sahada sevgilisine sürpriz evlenme teklifi - Son Dakika
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Bandırmasporlu oyuncudan sahada sevgilisine sürpriz evlenme teklifi

21.01.2023 17:32
Bandırmasporlu oyuncudan sahada sevgilisine sürpriz evlenme teklifi

Bandırmasporlu futbolcu Mehmet Özcan, Tuzlaspor galibiyetinin ardından sahada sevgilisine evlenme teklifi yaptı.

Bandırmasporlu futbolcu Mehmet Özcan, Tuzlaspor galibiyetinin ardından sahada sevgilisine evlenme teklifi yaptı.

Bandırmaspor ile Tuzlaspor maçının ardından Bandırmasporlu futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri ile tribün önünde galibiyet sevincini kutlarken, futbolcu Mehmet Özcan sevgilisine sürpriz yaptı. Özcan dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklifinde bulunurken, sevgilisi de "evet" diyerek taraftarla ile birlikte bu sevinci paylaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Mehmet Özcan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmasporlu oyuncudan sahada sevgilisine sürpriz evlenme teklifi - Son Dakika

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