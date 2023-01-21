Bandırmaspor ile Tuzlaspor maçının ardından Bandırmasporlu futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri ile tribün önünde galibiyet sevincini kutlarken, futbolcu Mehmet Özcan sevgilisine sürpriz yaptı. Özcan dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklifinde bulunurken, sevgilisi de "evet" diyerek taraftarla ile birlikte bu sevinci paylaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mehmet Özcan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bandırmasporlu oyuncudan sahada sevgilisine sürpriz evlenme teklifi - Son Dakika

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