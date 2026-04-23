Barcelona Celta Vigo'yu Yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) lider Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu 1-0 yendi.
Spotify Camp Nou Stadı'ndaki 32. hafta maçında Celta Vigo'yu ağırlayan Barcelona, Lamine Yamal'ın 40. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Üst üste 8. galibiyetini alarak 82 puana ulaşan Barcelona, Real Madrid ile arasındaki farkı 9'a çıkardı.
Celta Vigo ise 44 puanla 6. sırada kaldı.
