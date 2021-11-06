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Barcelona'nın yeni teknik direktörü, kulübün efsanelerinden Xavi Hernandez oldu - Son Dakika
BBC

Barcelona'nın yeni teknik direktörü, kulübün efsanelerinden Xavi Hernandez oldu

06.11.2021 12:11
Barcelona'nın yeni teknik direktörü, kulübün efsanelerinden Xavi Hernandez oldu

La Liga kulüplerinden Barcelona, teknik direktörlük koltuğu için kulübün efsane oyuncularından Xavi Hernandez ile anlaştığını duyurdu.

La Liga kulüplerinden Barcelona, teknik direktörlük koltuğu için kulübün efsane oyuncularından Xavi Hernandez ile anlaştığını duyurdu.

41 yaşındaki Xavi Hernandez, 2019 yılından bu yana Katar kulübü Al Sadd'ı çalıştırıyordu.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'dan futbolcu olarak 2015 yılında ayrılan Katalan sporcu, o yıl bedelsiz olarak Al Sadd'a transfer olmuş ve futbolu bıraktığı 2019 yılına kadar Katar'da forma giymişti.

Al Sadd da yaptığı yazılı açıklama ile Barcelona'nın Xavi Hernandez için serbest kalma bedeli ödediğini açıkladı.

Açıklamalarında Xavi Hernandez'in kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Al Sadd, eski teknik direktörlerine kariyerinde başarılar diledi.

Katar Yıldızlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Al Sadd, Xavi Hernandez'in ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı 2019/2020 sezonunda da ligi üçüncü sırada bitirmişti.

Al Sadd bu sezon ise lider konumunda olduğu ligde Xavi ile çıktığı on maçın dokuzunu kazandı, birinde ise berabere kaldı.

Xavi Hernandez futbolculuk kariyerinde, 17 yıl formasını giydiği Barcelona ile 8 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Kupası ve 8 de İspanya Süper Kupa zaferi elde etmiş; İspanya milli takımı ile de 1 Dünya Kupası ve 2 de Avrupa Kupası kaldırmıştı.

865 maça çıkan Xavi, bu maçlarda 109 gol atmış ve 213 de asist kaydetmişti.

La Liga'da bu yıl bekleneni veremeyen Barcelona, 27 Ekim'de Hollandalı çalıştırıcısı Ronald Koeman'ın görevine son vermişti.

11'inci hafta itibarıyla ligde 25 puanla lider olan Real Sociead'ın 9 puan gerisindeki Katalan ekibi, 9'uncu sırada yer alıyor.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü, kulübün efsanelerinden Xavi Hernandez oldu
Barcelona'nın yeni teknik direktörü, kulübün efsanelerinden Xavi Hernandez oldu

Barcelona, La Liga, İspanya, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'nın yeni teknik direktörü, kulübün efsanelerinden Xavi Hernandez oldu - Son Dakika Spor

BBC

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