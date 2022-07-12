Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı

12.07.2022 21:38
Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı

İspanya ekibi Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i transfer etti.

İspanya ekibi Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvetle iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kalinic, 2015-2020 yıllarında Fenerbahçe forması giymişti. Kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği sarı-lacivertlilerle Türkiye'de üçer lig ve kupa, bir THY Avrupa Ligi zaferi yaşayan tecrübeli oyuncu, daha sonra Valencia ve Kızılyıldız'da görev yapmıştı.

Geçen sezon Kızılyıldız formasıyla şampiyonluk yaşadığı Adriyatik Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Kalinic, THY Avrupa Ligi'nde ise maç başına 12,6 sayı, 3,9 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

YORUMLAR
500
Bu Android virüsü, cüzdanınızı saniyeler içinde boşaltıyor Bu Android virüsü, cüzdanınızı saniyeler içinde boşaltıyor Siirt fıstığı ilk kez İspanya ve İtalya'ya ihraç edilecek Siirt fıstığı ilk kez İspanya ve İtalya'ya ihraç edilecek
Kaynak: AA

Nikola Kalinic, Basketbolcu, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 21:44:27. #1.13#
SON DAKİKA: Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement