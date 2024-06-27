Barış Alper Yılmaz: Avusturya maçı gerçekten zor olacak - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz: Avusturya maçı gerçekten zor olacak

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynayacakları Avusturya maçı için, 'İntikam peşinde değiliz. Adım adım ilerliyoruz. Öncelikle sözümüzü tuttuk. Şimdi yeni hedeflerimiz var. Avusturya maçı gerçekten zor olacak' dedi.

27.06.2024 02:19
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Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynayacakları Avusturya maçı için, "İntikam peşinde değiliz. Adım adım ilerliyoruz. Öncelikle sözümüzü tuttuk. Şimdi yeni hedeflerimiz var. Avusturya maçı gerçekten zor olacak" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, "Maçın oyuncusu seçildiğim için mutluyum. Ama daha önemlisi galip gelmek çok önemliydi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Her zaman söyledim, benim için pozisyon fark etmiyor. Hocam bana nerede şans verirse takımıma katkı sağlamak istiyorum. Buna odaklıyım" diye konuştu.

Son 16 turunda Avusturya ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Barış Alper, "İntikam peşinde değiliz. Adım adım ilerliyoruz. Kamptan önce arkadaşlarımızla konuştuğumuzda hedefimiz gruptan çıkmaktı. Öncelikle sözümüzü tuttuk. Şimdi yeni hedeflerimiz var. Avusturya maçı gerçekten zor olacak. Sadece şunu söylemek istiyorum. Jenerasyonumuz çok iyi. Çok yetenekli oyunculara sahibiz. Bence iyi bir maç olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - HAMBURG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz: Avusturya maçı gerçekten zor olacak - Son Dakika

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