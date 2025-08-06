Barış Alper Yılmaz: Ronaldo İdolüm - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz: Ronaldo İdolüm

06.08.2025 15:29
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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Ronaldo'yu idol olarak gördüğünü açıkladı ve kariyerini değerlendirdi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu idolü olarak gördüğünü söyledi.

Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 yılı değerlendirdi ve kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Galatasaray kariyerini, hedeflerini ve milli takım performansını redbull.com'a değerlendiren milli futbolcu, "Galatasaray'da gerçekten benim için unutulmaz dört yıl geride kaldı. Son üç yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım." dedi.

Kariyerindeki en unutamadığı maça değinen Barış Alper, "Galatasaray'da yaşadığım ilk şampiyonluğu unutamıyorum. Ankaragücü deplasmanındaydık. Ankara'nın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Orada şampiyonluk maçında gol atmak ve maçtan sonra şampiyonluğu deplasman tribünüyle kutlamak unutulmazdı." diye konuştu.

-"Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim."

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğünü belirten milli futbolcu, "Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım. Kendim de öyle olmaya çalıştım. Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Milli takımda forma giydiği için çok gururlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

"Milli takımın bendeki yeri çok ayrı. Milli forma demek, milletimizi ve bayrağımızı temsil etmek demek. Kulüp ya da milli takım fark etmiyor. Hocalarım hangi mevkide bana güvenirse ben onların güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Milli formayı giymek, ay-yıldızı göğsümde taşımak çok ayrı bir gurur. Hala her maç öncesi aynı heyecanı yaşıyorum."

Gelecek hedeflerine de değinen Red Bull sporcusu Barış Alper Yılmaz, "Her zaman çalışmaya devam edip önümdeki idmana ve bir sonraki maça odaklanıyorum. Hedefim ise, her zamanki gibi kupalar kazanmak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz: Ronaldo İdolüm - Son Dakika

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